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Это интересно 27.08.2019 11:38

KFC вводит меню из растительных заменителей куриного мяса в ресторанах Атланты

KFC включает в меню своих ресторанов в Атланте с 27 августа продукцию из растительного заменителя куриного мяса, производимого Beyond Meat Inc.

Среди блюд из меню Beyond Fried Chicken - наггетсы, а также бескостные "крылья", к которым KFC предложит три вида соусов.

В KFC будет комплексные обеды с наггетсами из растительной курятины (по 6 или 12 штук) по цене $6,49-8,49, обеды с таким же количеством "крыльев" - по $6-12.

"Продукты из меню Beyond Fried Chicken настолько вкусные, что сложно понять, что они приготовлены из растительного мяса", - заявил президент KFC US Кевин Кохман.

Beyond Meat уже сотрудничает с другими крупными сетями ресторанов, включая Tim Hortons, Subway и Dunking Brands, однако до этого времени, поставки компании ограничивались растительными альтернативами мяса для бургеров и сосисок, а также говяжьего фарша, пишет Financial Times.

Бургеры Beyond Meat выглядят как настоящее мясо и имеют тот же вкус, однако готовятся из горохового протеина, овощного крахмала и других растительных ингредиентов.

По оценкам экспертов, рынок растительных заменителей мяса достигнет $100 млрд в течение 15 лет.

Акции Beyond Meat в понедельник подорожали на 5,6% и прибавили в цене еще 1% в ходе дополнительных торгов. За последние три месяца их стоимость взлетела на 84,3%.

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Тэги: США, KFC, МЯСО, ЗАМЕНИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]