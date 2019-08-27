Минск считает недопустимым давление со стороны Европы в вопросе отмены смертной казни

Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не должен превращаться в инструмент давления со стороны Европы, заявил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Белоруссии Андрей Бушило.
"Часто мы в дискуссиях с европейскими политиками чувствуем, что нас подталкивают, определенный элемент давления чувствуем. Мы считаем, что недопустимо превращать вопрос об отмене смертной казни в инструмент давления или предмет политического торга", - сказал Бушило во вторник в Минске на конференции " Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси".
При этом Бушило отметил, что у Минска нет принципиальных разногласий с Советом Европы по поводу перспектив высшей меры наказания, "ведь даже в белорусской Конституции записано, что смертная казнь применяется сугубо как исключительная мера до ее отмены".
"Рано или поздно мы придем к этой конституционно оговоренной ситуации (отмене смертного наказания - ИФ), вопрос лишь состоит в том, каким образом", - сказал представитель МИД.
Бушило отметил, что до временного или окончательного решения по отмене смертной казни судебные органы вправе выносить такие приговоры, и органы исполнения наказания обязаны эти приговоры исполнять.
"Эти структуры в своей деятельности руководствуются законом, а не политикой, как того и требует один из главенствующих принципов Совета Европы - принцип верховенства права. Поэтому, хотя мы с уважением относимся к официальным заявлениям совета Европы, Евросоюза, учитываем их в нашей дискуссии, но уповать что сами по себе они изменят наше правосудие - значило бы выступать против основ демократического общества", - подчеркнул начальник главного управления.
Кроме того, представитель МИД заявил, что Белоруссия изучает как европейский опыт, так и мировой по отмене смертной казни. "в 8 из 10 крупнейших стран мира смертная казнь продолжает применяться, в том числе в таких развитых демократиях как США и Япония. Мы видим, что дискуссия о необходимости возвращения смертной казни периодически возобновляется и в государствах Совета Европы", - заметил он.
"Для нас важно во взаимодействии с зарубежными партнерами выработать собственную сбалансированную последовательную позицию с учетом всех имеющихся доводов за и против, общественного мнения, экспертных оценок, зарубежного опыта, современных тенденций и практики работы правоохранительной системы", - резюмировал Бушило.
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
В 2019 году к высшей мере наказания был приговорен один человек, приведен в исполнение также один приговор.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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