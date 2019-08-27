Тим Кук направил на благотворительность акции Apple на $5 млн, Apple поможет со спасением лесов Амазонии

Глава Apple Тим Кук пожертвовал на благотворительность принадлежащие ему акции Apple стоимостью порядка $5 млн.
Кроме того, Apple направит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
В заявлении, направленном Куком в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в понедельник, говорится, что на прошлой неделе он направил в благотворительный фонд, название которого не упоминается, 23,7 тыс. акций Apple. Стоимость бумаг компании на закрытие рынка в понедельник составила $206,49, и, таким образом, этот пакет оценивается в $4,9 млн.
Кук сделал пожертвование на такую же сумму и в прошлом году. Ранее он заявлял, что планирует отдать почти все свое состояние на благотворительность.
По данным на 2017 год состояние Кука составляло порядка $625 млн.
В понедельник он написал в Твиттере, что Apple перечислит средства на восстановление лесов Амазонии.
"Страшно видеть эти пожары и уничтожение лесов Амазонии, одной из важнейших мировых экосистем, - написал Кук. - Apple направит средства, чтобы помочь сохранить их биологическое разнообразие и восстановить жизненно важные леса в странах Латинской Америки".
Ранее фонд Earth Alliance, созданный при участии актера Леонардо ди Каприо, заявил о выделении $5 млн на спасение лесов Амазонии, а страны G7 пообещали выделить $40 млн.
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