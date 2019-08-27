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Внутренняя политика 27.08.2019 12:04

Президент Азербайджана увеличил штат аппарата Минтруда и сократил штат региональных отделений ГФСЗ

Аппарат министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана увеличивается до 309 человек.

Согласно изменениям, внесенным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в указ «О мероприятия по усовершенствованию деятельности министерства труда и социальной защите населения Азербайджана» аппарат министерства увеличен на 20 единиц – до 309 человек.

В тоже время, штат районных сотрудников Государственного фонда социальной защиты сокращен с 4,536 тыс. до 4,366 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНТРУДА, ШТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]