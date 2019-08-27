Президент Азербайджана увеличил штат аппарата Минтруда и сократил штат региональных отделений ГФСЗ

Аппарат министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана увеличивается до 309 человек.
Согласно изменениям, внесенным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в указ «О мероприятия по усовершенствованию деятельности министерства труда и социальной защите населения Азербайджана» аппарат министерства увеличен на 20 единиц – до 309 человек.
В тоже время, штат районных сотрудников Государственного фонда социальной защиты сокращен с 4,536 тыс. до 4,366 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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