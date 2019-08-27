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Дальнее зарубежье 27.08.2019 13:06

КНДР 24 августа испытала новый тип баллистической ракеты малой дальности - глава Минобороны Японии

Испытанные в субботу 24 августа Пхеньяном ракеты относились к новому типу баллистических ракет малой дальности, заявил во вторник после заседания кабмина Японии глава Минобороны Такэси Ивая.

"Полагаем, что это был новая модель (ракет - ИФ). К таким выводам пришли при сравнении с типами ракет, которые запускались (КНДР - ИФ) ранее", - цитирует телеканал Эн-эйч-кей слова министра, сказанные на пресс-конференции.

При этом министр указал на стремление КНДР создать ракеты, способные преодолевать противоракетную оборону потенциального противника.

"Разработка ракет, способных лететь на более низких, чем обычно, высотах и по сложным траекториям, не преследует ли цель (получить оружие - ИФ), которое сможет пройти сквозь противоракетную оборону?" - отметил он.

"Мы планируем, в общем и целом, укрепить нашу зенитную оборону, чтобы иметь возможность реагировать на различные угрозы с воздуха", - добавил Такэси Ивая.

В субботу сообщалось об пуске в КНДР двух баллистических ракет малой дальности. Южнокорейские военные подсчитали, что они преодолели около 380 км, максимальная высота составляла 97 км.

В воскресенье в Пхеньяне объявили, что успешно испытали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО). Эта система была названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются. Испытания, по данным северокорейского агентства ЦТАК, прошли в субботу в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Однако президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о новом пуске ракет КНДР заявил о хороших отношениях с Северной Кореей

"Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

Президент США отметил, что в договоренностях США и КНДР никогда не было ограничений на проведение испытаний ракет малой дальности.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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