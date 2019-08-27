Путин не получал приглашение на саммит G7 в США - Песков

Приглашение президенту РФ Владимиру Путину от американского коллеги Дональда Трампа на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году, не поступало, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Ничего не поступало", - заявил Песков радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, поступало ли от администрации Трампа приглашение на предстоящий в США в 2020 году саммит.

Ранее Трамп во время саммита G7 во французском Биаррице заявил, что готов пригласить Путина на следующую встречу лидеров "большой семерки".