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СНГ 27.08.2019 13:35

Путин не получал приглашение на саммит G7 в США - Песков

Приглашение президенту РФ Владимиру Путину от американского коллеги Дональда Трампа на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году, не поступало, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Ничего не поступало", - заявил Песков радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, поступало ли от администрации Трампа приглашение на предстоящий в США в 2020 году саммит.

Ранее Трамп во время саммита G7 во французском Биаррице заявил, что готов пригласить Путина на следующую встречу лидеров "большой семерки".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]