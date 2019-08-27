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ТЭК 27.08.2019 12:31

Техкомитет ОПЕК+ констатирует здоровое будущее нефтяного рынка, но призывает к исполнению сделки

Прогнозы основных рыночных показателей нефтяного рынка на 2019 и 2020 годы остаются крепкими, говорится в сообщении ОПЕК.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев ежемесячный доклад технического комитета альянса, подчеркнул, что сделка не только позволяет сохранять здоровый спрос на рынке, но и сдерживать запасы, которые покажут значительное снижение во второй половине года.

При этом комитет настоятельно призвал все участвующие в сделке страны продолжать стремиться к достижению полного и своевременного исполнения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

Общее исполнение сделки в июле странами ОПЕК+ составило 159% по сравнению с 137% в предыдущем месяце. "Этот высокий уровень общего исполнения снижает неопределенность на рынке из-за продолжающегося беспокойства по поводу экономического роста", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). Доля России в общем сокращении должна составить 228 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на 9 месяцев (до конца марта 2020 года) на тех же условиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]