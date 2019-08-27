Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 презентуют во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов на полях авиасалона "МАКС-2019".
"Будем показывать и Су-57, и Су-35", - сказал Борисов.
"Перспективы поставок как раз зависят от показа, подождите немного", - сказал вице-премьер.
В "Рособоронэкспорте" на днях сообщили, что новейший истребитель получил всю необходимую экспортную документацию - теперь Су-57Э смогут предлагать иностранным заказчикам.
В связи с предстоящими переговорами двух президентов России и Турции СМИ делают предположения о том, будут ли они обсуждать возможную закупку истребителей Су-35, объявят ли об очередной поставке компонентов С-400 "Триумф" Турции.
Кремль был сдержан в комментариях на этот счет. На вопрос журналистов, обращалась ли Турция с предложением начать переговоры о закупках у РФ истребителей Су-35, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Без комментариев. Завтра они же (Путин и Эрдоган) будут на МАКСе. Все там сконцентрировано".
Позже пресс-служба Кремля сообщила, что на повестке переговоров двух президентов в Жуковском будут "вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах".
Между тем ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил журналистам, что компания планирует выйти на договоренности с Турцией по ряду направлений, в том числе по боевой авиации и системам ПВО. Он также отмечал, что с Турцией "есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных комплексов".
В "Рособоронэкспорте" заявляли, что Москва и Анкара ведут консультации по авиационной тематике "на различных уровнях, в том числе и на самом высоком". "Мы ведем переговоры и по поколению (истребителей) 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению", - говорили в компании-спецэкспортере.
Кроме того, ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара (после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35) рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35, которые, в том числе, будут демонстрироваться на МАКСе.
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