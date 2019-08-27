Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2019 12:52

Афганские военные уничтожили 58 талибов на севере страны

Афганские военнослужащие за минувшие сутки в ходе спецоперации в северной провинции Балх ликвидировали 58 боевиков движения "Талибан" , сообщает во вторник пресс-центр 209-го корпуса Афганской национальной армии.

"В ходе контртеррористической операции в провинции Балх за прошедшие 24 часа ликвидированы 58 боевиков "Талибан", в том числе командир элитного подразделения террористов "Красная бригада" Кари Нуроллахди, (...) еще семь боевиков ранены", - говорится в сообщении афганских военных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Высокопоставленный член "Талибан" арестован на севере Афганистана с подробной картой афганско-таджикской границы - МВД Талибы подтвердили участие в межафганской встрече в Катаре 7-8 июля Талибы пригрозили афганским СМИ расправой, если они не прекратят показывать "антиталибскую" рекламу Талибы отвергли список из 250 человек, составленный Кабулом для переговоров в Дохе Президент Афганистана заявил о необходимости включить правительство в мирные переговоры ООН и мировые державы должны стать гарантами мирного процесса в Афганистане - глава делегации талибов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]