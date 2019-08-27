Афганские военные уничтожили 58 талибов на севере страны

Афганские военнослужащие за минувшие сутки в ходе спецоперации в северной провинции Балх ликвидировали 58 боевиков движения "Талибан" , сообщает во вторник пресс-центр 209-го корпуса Афганской национальной армии.

"В ходе контртеррористической операции в провинции Балх за прошедшие 24 часа ликвидированы 58 боевиков "Талибан", в том числе командир элитного подразделения террористов "Красная бригада" Кари Нуроллахди, (...) еще семь боевиков ранены", - говорится в сообщении афганских военных.