Президент Молдавии перечислил пять вызовов для правящей коалиции

Президент Молдавии Игорь Додон обозначил основные вызовы, которые стоят перед правящей коалицией, созданной в начале июня Партией социалистов и правым блоком ACUM.

В интервью радиостанции Europa libera "Свободная Европа" во вторник он напомнил, что два разные по идеологической направленности политические формирования "объединились ради освобождения страны от олигарха Владимир Плахотнюка и развития республики".

"Эту коалицию нужно сохранить как можно дольше, потому что она объединяет страну, объединяет граждан. Ее поддерживает более 80% населения республики", - подчеркнул Додон.

По его мнению, существует несколько серьезных вызовов для коалиционной власти.

"Первый относится к консенсусу относительно реформ и, прежде всего, реформы системы правосудия. Со стороны социалистов сделано все возможное для того, чтобы компромисс был найден, и я думаю, что сейчас мы на том этапе, когда договориться у нас получится - компромисс будет найден, и мы перейдем к внедрению реформ. В ближайшее время мы должны представить программу и начать ее обсуждение, чтобы уже осенью появились новые законы. А ждать по три-четыре-пять или сколько-то там лет, чтобы получить всевозможные заключения и экспертизы, нельзя - нужны действия", - отметил Додон.

По мнению президента, второй напряженный момент касается вопросов о назначении руководителей ряда учреждений.

"Расхождения в этом мы уже видели, - я говорю о Конституционном суде и Генеральной прокуратуре. Это второй риск, который так же надеемся преодолеть, и мы обязаны доказать собственную политическую зрелость. Распределения портфелей между партиями не было. Даже разговоров на эту тему не возникало, хотите верьте, хотите - нет, но такого не было. Даю вам слово - не было никаких распределений должностей", - подчеркнул президент.

По его словам, третья группа рисков связана с экономическими реформами, которые в значительной степени обусловлены подписанными ранее программами, меморандумом с МВФ, а также с некоторыми реформами социального плана.

"Четвертый риск касается энергетической сферы, этот весь экономический блок, связанный с тарифами, с доходной частью госбюджета и внешней помощью. Не думаю, что мы допустим какие-либо задолженности по выплатам, но риск все же существует, нужно его учитывать и действовать корректно", - сказал Додон.

По его мнению, пятая группа рисков относится к геополитике.

"Здесь речь идет о геополитическом сражении между главными игроками. Партия социалистов и блок ACUM стали политическими партнерами, но по геополитической направленности они очень разные. И это никто не отменял. В то же время, геополитические риски можно уменьшить. Премьер-министр Майя Санду должна побывать в России, я должен ездить на Запад, и все мы должны четко и внятно говорить нашим партнерам о приоритетах новой власти. Да, кто-то может поменять вектор, пересмотреть какие-то свои позиции, и так далее. Но мы, прежде всего, - представители власти", - подчеркнул Додон.

Он сообщил, что в сентябре отправится с визитом в Брюссель, потом выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Разумеется, я планирую визит и в Москву - для обсуждения вопроса поставок природного газа. Думаю, соответствующим образом должна поступать и главе кабмина, которая в сентябре планирует визит в Москву", - сказал Додон.