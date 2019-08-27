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Регион 27.08.2019 13:02

Встречи Рухани и Трампа не будет до возвращения США в СВПД - МИД Ирана

Встреча президентов Ирана и США невозможна, пока Соединенные Штаты не вернутся в группу стран, одобривших Совместный всеобъемлющий план (СВПД) урегулирования иранской ядерной программы, и не возобновят его выполнение, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"В Биаррице я сказал, что встреча президентов Ирана и США невозможна, пока США не присоединятся к формату "5+1" (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция, а также Иран - ИФ) и выполнению сделки", - сказал Зариф, которого цитируют во вторник иранские СМИ.

"Но даже в этом случае у нас не будет двусторонних переговоров", - добавил министр.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

Трамп отметил, что США не желают, чтобы в Иране сменилась власть, но хотят, чтобы у этой страны не было ядерного оружия и баллистических ракет.

На выходных агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу план, согласно которому Иран сможет в определенный ограниченный период продавать нефть, а в ответ снова начнет выполнять условия СВПД и вернется к переговорам по ракетам и региональным вопросам, когда в 2025 году истечет действие СВПД. Трамп, как отмечало агентство, вряд ли поддержит план Макрона.

СВПД был одобрен "шестеркой" стран-посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года. В мае прошлого года президент Трамп вышел из сделки и возобновил действие односторонних санкций в отношении Ирана.

В мае 2019 года Тегеран объявил о поэтапном сокращении выполнения своих обязательств по сделке, пока остающиеся ее европейские участники не выполнят своих обещаний оградить Иран от последствий американский санкций, прежде всего нефтяных.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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