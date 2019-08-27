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Бизнес и законодательство 27.08.2019 13:03

В Азербайджане введены новые штрафы за нарушение трудового законодательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Текст поправок опубликован на сайте главы государства и считается вступившим в силу.

Изменения предусматривают применение новых штрафов за нарушение трудового законодательства. Так согласно изменениям, за непредставление работодателем ежемесячного отчета о принятых на работу по направлению органов, определенных соответствующим органом исполнительной власти, а также принятых на работу и уволенных по квотам назначается штраф в размере от 300 до 500 манатов.

Работодатель также будет оштрафован на сумму от 500 до 1 тыс. манатов в случае, если не поместил информацию о новых или освободившихся рабочих местах в течение 5 рабочих дней в централизованной электронной информационной системе.

В случае, если работодатель в течение 5 рабочих дней после направления соответствующего органа не представляет положительное или отрицательное решение о назначении работника, он штрафуется на сумму от 300 до 500 манатов.

Кроме того, работодатели, не представившие письменную информацию работникам о сокращении штата или числа сотрудников как минимум за три месяца, штрафуются на сумму от 500 до 1 тыс. манатов.

Изменения также подразумевают штрафы должностным лицам в размере от 50 до 100 манатов, а также юридическим лицам в размере от 100 до 200 манатов за нарушение статей 4.6 -4.8 закона "О занятости".

Также изменения подразумевают штраф в размере от 500 до 1 тыс. манатов для юридических лиц, являющихся посредниками в вопросах трудоустройства граждан Азербайджана за рубежом, за непредставление информации о числе лиц, обратившихся и устроенных на работу. Аналогичный штраф также предусмотрен за отсутствие должного обмена информацией в электронном формате.

А. Мамедов

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Тэги: КОДЕКС, ШТРАФЫ, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]