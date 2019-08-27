В Азербайджане введены новые штрафы за нарушение трудового законодательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Текст поправок опубликован на сайте главы государства и считается вступившим в силу.
Изменения предусматривают применение новых штрафов за нарушение трудового законодательства. Так согласно изменениям, за непредставление работодателем ежемесячного отчета о принятых на работу по направлению органов, определенных соответствующим органом исполнительной власти, а также принятых на работу и уволенных по квотам назначается штраф в размере от 300 до 500 манатов.
Работодатель также будет оштрафован на сумму от 500 до 1 тыс. манатов в случае, если не поместил информацию о новых или освободившихся рабочих местах в течение 5 рабочих дней в централизованной электронной информационной системе.
В случае, если работодатель в течение 5 рабочих дней после направления соответствующего органа не представляет положительное или отрицательное решение о назначении работника, он штрафуется на сумму от 300 до 500 манатов.
Кроме того, работодатели, не представившие письменную информацию работникам о сокращении штата или числа сотрудников как минимум за три месяца, штрафуются на сумму от 500 до 1 тыс. манатов.
Изменения также подразумевают штрафы должностным лицам в размере от 50 до 100 манатов, а также юридическим лицам в размере от 100 до 200 манатов за нарушение статей 4.6 -4.8 закона "О занятости".
Также изменения подразумевают штраф в размере от 500 до 1 тыс. манатов для юридических лиц, являющихся посредниками в вопросах трудоустройства граждан Азербайджана за рубежом, за непредставление информации о числе лиц, обратившихся и устроенных на работу. Аналогичный штраф также предусмотрен за отсутствие должного обмена информацией в электронном формате.
А. Мамедов
Президент Азербайджана увеличил штат аппарата Минтруда и сократил штат региональных отделений ГФСЗ
Военные Азербайджана, Грузии и Турции в первой декаде сентября выполнят задачи по защите экономических проектов в регионе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Тим Кук направил на благотворительность акции Apple на $5 млн, Apple поможет со спасением лесов Амазонии
KFC вводит меню из растительных заменителей куриного мяса в ресторанах Атланты
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Лидер лейбористов Корбин обещает предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения
КНДР 24 августа испытала новый тип баллистической ракеты малой дальности - глава Минобороны Японии
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США