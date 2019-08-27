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СНГ 27.08.2019 13:25

Болтон прибыл в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

"Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении посольства на странице в Твиттере во вторник.

В свою очередь, экс-замминистра экономического развития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская уточнила, что Болтон уже находится с визитом в Украине.

"Важный визит в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. А еще первое заседание украинского парламента и назначения премьера. Следим внимательно", - написала она в своем микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, ранее Болтон анонсировал свое прибытие в Киев. "У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите "G7". С нетерпением жду предстоящих встреча с нашими партнерами в Киеве", - написал он на своей странице в Твиттере.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]