Болтон прибыл в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.
"Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении посольства на странице в Твиттере во вторник.
В свою очередь, экс-замминистра экономического развития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская уточнила, что Болтон уже находится с визитом в Украине.
"Важный визит в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. А еще первое заседание украинского парламента и назначения премьера. Следим внимательно", - написала она в своем микроблоге в Твиттере.
Как сообщалось, ранее Болтон анонсировал свое прибытие в Киев. "У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите "G7". С нетерпением жду предстоящих встреча с нашими партнерами в Киеве", - написал он на своей странице в Твиттере.
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