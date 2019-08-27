В Пекине недовольны заявлением G7 по Гонконгу

Власти КНР разочарованы той частью итогового заявления саммита G7, которая касается ситуации в Гонконге, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя МИД Китая Гэн Шуана.

"Мы выражаем наше глубокое разочарование и решительное неприятие в связи с заявлением, которое сделали лидеры саммита G7 касательно обстановки в Гонконге", - цитируют СМИ его слова.

Он подчеркнул, что G7 вмешивается во внутрикитайские дела и "вынашивает злые замыслы".

"Мы неоднократно указывали на то, что вопросы, касающиеся Гонконга, это полностью внутреннее дело Китая, и никакое иностранное правительство, организация или индивид не имеет право вмешиваться", - сказал Гэн Шуан.

В совместном заявлении саммита G7, завершившегося накануне в Биаррице, в том числе, говорилось о ситуации в Гонконге. Лидеры "группы семи" подтвердили приверженность объединённой китайско-британская декларации по вопросу передачи Гонконга, подписанной премьером Госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.

"Группа семи" призывает избегать любого насилия", - отмечалось в сообщении.

Гонконг - бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Позднее они переросли в требования привлечения к ответственности полиции за чрезмерно жесткие действия против демонстрантов, а также отставки главы администрации Кэрри Лэм.

Ранее в статье нового посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, написанной специально для "Интерфакса", отмечалось, что демонстрации и беспорядки в Гонконге позволили ряду иностранных государств попытаться вмешаться во внутреннюю политику КНР. "Это (протесты - ИФ) также предоставило некоторым странам, имеющим свои тайные мотивы, повод для вмешательства во внутренние дела КНР", - написал посол.