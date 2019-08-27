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СНГ 27.08.2019 14:42

Адвокат удерживаемых в Украине россиян ожидает указа Зеленского об их помиловании

Участники обмена удерживаемыми лицами ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании, процедура их юридического оформления подходит к концу, заявляет адвокат находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин.

"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", - заявил Рыбин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что обмен может достояться на текущей неделе, 28-29 августа, он отметил, что не может давать такие прогнозы и не знает, когда такая процедура оформления может завершиться, и когда может состояться сам обмен.

Ранее Рыбин заявлял, что его подзащитных Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, а также других российских граждан, удерживаемых на Украине, готовят к обмену на украинских граждан, удерживаемых в РФ. Позже он добавил, что удерживаемые лица будут формально помилованы для выхода на свободу.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ОБМЕН, АДВОКАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]