Адвокат удерживаемых в Украине россиян ожидает указа Зеленского об их помиловании

Участники обмена удерживаемыми лицами ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании, процедура их юридического оформления подходит к концу, заявляет адвокат находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин.
"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", - заявил Рыбин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что обмен может достояться на текущей неделе, 28-29 августа, он отметил, что не может давать такие прогнозы и не знает, когда такая процедура оформления может завершиться, и когда может состояться сам обмен.
Ранее Рыбин заявлял, что его подзащитных Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, а также других российских граждан, удерживаемых на Украине, готовят к обмену на украинских граждан, удерживаемых в РФ. Позже он добавил, что удерживаемые лица будут формально помилованы для выхода на свободу.
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