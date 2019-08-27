Немецкий суд отменил решение антимонопольного ведомства ФРГ, ограничивавшее операции Facebook

Facebook Inc. успешно оспорила в немецком суде решение Федерального ведомства по картелям ФРГ, запретившего компании экспортировать личные данные пользователей, собираемых ею в Whatsapp и на сторонних сайтах.
Высший региональный суд Дюссельдорфа в понедельник отменил решение ведомства, принятое в феврале текущего года. Тогда регулятор обосновал свое решение тем, что использование пула пользовательских данных, собираемых Facebook на различных платформах, является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией соцсети.
Решение дюссельдорфского суда стало маленькой победой Facebook, которая в последнее время сталкивается с растущим регулятивным давлением как в Европе, так и в США, пишет The Wall Street Journal.
В заявлении суда говорится о "серьезных сомнениях" в наличии правовых основ для такого решения ведомства.
"Даже если сбор этой информации нарушает правила защиты данных пользователей, совсем не обязательно, что это будет означать нарушение антимонопольного законодательства", - отмечается в заявлении.
Федеральное ведомство по картелям, антимонопольный регулятор ФРГ, заявляло о том, что намерено использовать свое решение относительно Facebook как основу для принятия в будущем подобных решений относительно деятельности интернет-компаний.
Президент ведомства Андреас Мундт заявил о намерении оспорить решение суда в Верховном суде. Его ведомство не согласно с мнением об отсутствии правовых обоснований для принятия решения о нарушении антимонопольного законодательства, отметил он.
"Данные и обращение с ними являются решающими факторами для конкуренции в цифровой экономике, - заявил Мундт. - Эти правовые вопросы имеют высокую важность для будущего состояния конкуренции. Мы убеждены, что можем принимать меры в этой сфере на основании существующего антимонопольного законодательства".
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