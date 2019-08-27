Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2019 15:33

Немецкий суд отменил решение антимонопольного ведомства ФРГ, ограничивавшее операции Facebook

Facebook Inc. успешно оспорила в немецком суде решение Федерального ведомства по картелям ФРГ, запретившего компании экспортировать личные данные пользователей, собираемых ею в Whatsapp и на сторонних сайтах.

Высший региональный суд Дюссельдорфа в понедельник отменил решение ведомства, принятое в феврале текущего года. Тогда регулятор обосновал свое решение тем, что использование пула пользовательских данных, собираемых Facebook на различных платформах, является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией соцсети.

Решение дюссельдорфского суда стало маленькой победой Facebook, которая в последнее время сталкивается с растущим регулятивным давлением как в Европе, так и в США, пишет The Wall Street Journal.

В заявлении суда говорится о "серьезных сомнениях" в наличии правовых основ для такого решения ведомства.

"Даже если сбор этой информации нарушает правила защиты данных пользователей, совсем не обязательно, что это будет означать нарушение антимонопольного законодательства", - отмечается в заявлении.

Федеральное ведомство по картелям, антимонопольный регулятор ФРГ, заявляло о том, что намерено использовать свое решение относительно Facebook как основу для принятия в будущем подобных решений относительно деятельности интернет-компаний.

Президент ведомства Андреас Мундт заявил о намерении оспорить решение суда в Верховном суде. Его ведомство не согласно с мнением об отсутствии правовых обоснований для принятия решения о нарушении антимонопольного законодательства, отметил он.

"Данные и обращение с ними являются решающими факторами для конкуренции в цифровой экономике, - заявил Мундт. - Эти правовые вопросы имеют высокую важность для будущего состояния конкуренции. Мы убеждены, что можем принимать меры в этой сфере на основании существующего антимонопольного законодательства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, FACEBOOK, СУД, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Представитель Facebook заявил, что компания заблокировала перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов Facebook создает в Германии второй центр по борьбе с интернет-ботами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]