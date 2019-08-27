Суд снял арест с части имущества экс-президента Киргизии Атамбаева

Суд в Бишкеке снял арест с части имущества экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и незаконном обогащении, сообщили во вторник "Интерфаксу" в генеральной прокуратуре республики.
"С учетом проводимых исследований документов и проверок, а также следственных действий, с 20 единиц недвижимого имущества в установленном порядке сняты аресты", - сказал собеседник агентства.
"Снят арест с многоквартирного жилого дома в одном из бишкекских микрорайонов, с 18 квартир этого же дома и с Объединения юридических лиц "Ассоциация Телерадиоорганизаций", - отметил он.
В ведомстве сообщили, что оперативным подразделениям Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и МВД даны поручения по установлению других принадлежащих Атамбаеву и его близким родственникам объектов недвижимого имущества.
"Дано поручение по установлению иных незаконно нажитых материальных благ в целях принятия по ним законных решений, основанных на уголовно-процессуальном законодательстве Киргизии", - подчеркнул представитель надзорного органа.
16 августа решением суда на имущество Атамбаева и членов его семьи был наложен арест. Под арест попали 25 счетов в коммерческих банках республики, ряд компаний и организаций, в числе которых ОАО "Кыргызавтомаш" (бывший Фрунзенский автосборочный завод - ИФ), телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель".
Согласно данным Генпрокуратуры Киргизии, тогда суд наложил арест на жилую недвижимость, земельные участки, участок железной дороги, цеха, магазины, нежилые помещения, автомобили, земельные участки, пастбища и многолетние насаждения. В общей сложности наложен арест на 120 объектов имущества.
7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента республики Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.
Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.
По официальным данным, по подозрению в захвате заложников были задержаны член политсовета СДПК Фарид Ниязов и четыре члена созданного в поддержку Атамбаева "Народного штаба".
20 августа суд продлил арест Атамбаева до 26 октября.
Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.
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