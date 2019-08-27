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Johnson & Johnson оштрафована на $572 млн в рамках "опиоидного дела"

Американская компания Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, решением суда штата Оклахома была оштрафована на $572 млн.

Судья Тэд Бокмэн постановил, что компания должна выплатить эту сумму за продажу обезболивающих препаратов, способных вызвать зависимость. По мнению суда, J&J своими действиями повышает медикаментозную зависимость населения.

В компании уже заявили, что подадут апелляцию на решение о штрафе, сообщает Deutsche Welle.

Данный вердикт может указывать на новые выводы относительно ответственности фармацевтических компаний, поскольку аналогичные дела рассматриваются судами по всей стране, отмечает The Wall Street Journal. Более 2 тыс. дел были инициированы государственными и местными органами против производителей лекарственных средств, аптек и дистрибьюторов, которые хотят привлечь их к ответственности за широкое распространение злоупотреблениями опиоидов, привлекшее внимание общественности в начале 2000-х годов. Этот поток судебных разбирательств перекликается с активизацией действий министерства юстиции по расследованию чрезмерного назначения опиоидов врачами.

Ранее генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер обвинил Johnson & Johnson в том, что из-за своих обезболивающих, способных вызвать зависимость, компания способствует эпидемии распространения опиоидов и в целом наркотического кризиса. При этом он потребовал для компании штрафа в размере $17 млрд.

"Увеличение числа случаев опиоидной зависимости и смертности от передозировки на фоне параллельного роста продаж опиоидов в Оклахоме не было совпадением", - заявил судья Бокмэн. Он отметил, что с 1994 года по 2006 год продажи опиоидов по рецепту увеличились в четыре раза. В 2015 году жители штата получили более 326 млн опиоидных таблеток, то есть на каждого взрослого пришлось по 10 таблеток.

Дело J&J также затрагивало две другие компании - Purdue Pharma и Teva. Однако они согласились на выплаты штрафов в размере $270 млн и $85 млн соответственно, тем самым предотвратив судебные разбирательства.

Котировки акций Johnson & Johnson в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 2,1%. Капитализация компании за последний год сократилась примерно на 5%.

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Тэги: США, J&J, СУД, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]