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Регион 27.08.2019 14:16

Российский самолет с элементами С-400 прибыл в Анкару в рамках второго этапа поставок - турецкое ТВ

Первый российский самолет с элементами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл во вторник в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем, сообщило турецкое телевидение со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ТВ, самолет приземлился на авиабазе "Мюртед" в провинции Анкара.

Поставки второй партии С-400 будут продолжаться примерно месяц, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что компоненты второй батареи ЗРС С-400 начнут прибывать в Турцию во вторник 27 августа.

В июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России всего прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Однако в США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителя-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]