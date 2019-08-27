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Дальнее зарубежье 27.08.2019 15:46

Нетаньяху предостерег лидера "Хезболлы" и главу спецназа КСИР от агрессивных действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник предупредил лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу и Ливан о возможных последствиях в случае опрометчивых действий против Израиля.

Также Нетаньяху адресовал послание главе иранского спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани.

"Я слышал, что сказал Насралла. Я предлагаю Насралле успокоиться. Он прекрасно понимает: Израиль хорошо знает, как защитить себя и отплатить врагам", - цитирует слова Нетаньяху издание "Джерузалем пост".

"Я также скажу Ливану и Касему Сулеймани: будьте осторожны со своими высказываниями, и еще осторожнее с действиями", - отметил премьер.

Ранее израильское военное командование подтвердило, что нанесло в прошлую субботу вечером серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска.

Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс", и при этом целью авиаударов было предотвращение атаки на север Израиля при помощи беспилотников.

В воскресенье представитель "Хезболлы" Мухаммед Афиф сообщил агентству Associated Press, что два израильских беспилотника рухнули в ночь на воскресенье в районе Бейрута.

Афиф отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. Он подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.

После этого, накануне, лидер "Хезболлы" Насралла заявил, что израильской армии на границе с Ливаном следует в любое время ждать ответа за инцидент с беспилотниками.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, "ХЕЗБОЛЛА", ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]