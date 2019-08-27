Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник предупредил лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу и Ливан о возможных последствиях в случае опрометчивых действий против Израиля.
Также Нетаньяху адресовал послание главе иранского спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани.
"Я слышал, что сказал Насралла. Я предлагаю Насралле успокоиться. Он прекрасно понимает: Израиль хорошо знает, как защитить себя и отплатить врагам", - цитирует слова Нетаньяху издание "Джерузалем пост".
"Я также скажу Ливану и Касему Сулеймани: будьте осторожны со своими высказываниями, и еще осторожнее с действиями", - отметил премьер.
Ранее израильское военное командование подтвердило, что нанесло в прошлую субботу вечером серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска.
Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс", и при этом целью авиаударов было предотвращение атаки на север Израиля при помощи беспилотников.
В воскресенье представитель "Хезболлы" Мухаммед Афиф сообщил агентству Associated Press, что два израильских беспилотника рухнули в ночь на воскресенье в районе Бейрута.
Афиф отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. Он подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.
После этого, накануне, лидер "Хезболлы" Насралла заявил, что израильской армии на границе с Ливаном следует в любое время ждать ответа за инцидент с беспилотниками.
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