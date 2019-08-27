Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре.
"Мы проводим в этом году авиационный, воздушный, технический фестиваль "Технофест" в Стамбуле. В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, такую выставку в которой приняли участие более 550 тысяч человек, в этом году мы проведем второй фестиваль с 17 по 22 сентября, в котором ожидаем участие более миллиона участников. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина", - сказал он, выступая на трибуне в честь открытия авиакосмического салона МАКС-2019.
Эрдоган рассказал, что под лозунгом "Будущее на небесах" в Турции за последние годы было сделано многое для развития авиационной сферы. В частности, он напомнил, что турецкие авиалинии являются ведущим мировым авиаперевозчиком. Он уточнил, что авиакомпания осуществляет 258 маршрутов в более чем 100 стран.
Турецкий лидер также рассказал о масштабном строительстве аэропорта в Стамбуле. "Мы надеемся, когда завершится строительство всех этапов этого стамбульского аэропорта, мы примем у себя в этом аэропорту 200 миллионов пассажиров ежегодно", - сказал президент Турции, отметив, что это автоматически выдвинет Турцию в число самых передовых стран в области авиации.
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