Эрдоган ставит задачу увеличить товарооборот с Россией в четыре раза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд.

"Торговый оборот между нашими странами уже превышает 25 млрд долларов, но задача наша состоит в том, чтобы достичь цифры 100 млрд долларов", - сказал Эрдоган на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Президент заявил, что ежегодно Турция наращивает экспорт авиационно-космической продукции. "За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд", - сообщил он.

Говоря о новейших достижениях авиастроения своей страны, Эрдоган упомянул новейший самолет, вертолет и развитие беспилотных систем.

Он заявил, что сотрудничество Россией и Турции придаст новый импульс развитию в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий.

Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, Эрдоган отметил его глубокие корни. При этом турецкий лидер подчеркнул особое значение туристического потока из России. "Продолжают биться рекорды по посещаемости российскими туристами нашей страны. В этом году мы ожидаем посещение около шести миллионов российских туристов нашей страны", - сказал президент Турции.