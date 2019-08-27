Эрдоган ставит задачу увеличить товарооборот с Россией в четыре раза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд до $100 млрд.
"Торговый оборот между нашими странами уже превышает 25 млрд долларов, но задача наша состоит в том, чтобы достичь цифры 100 млрд долларов", - сказал Эрдоган на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Президент заявил, что ежегодно Турция наращивает экспорт авиационно-космической продукции. "За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд", - сообщил он.
Говоря о новейших достижениях авиастроения своей страны, Эрдоган упомянул новейший самолет, вертолет и развитие беспилотных систем.
Он заявил, что сотрудничество Россией и Турции придаст новый импульс развитию в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий.
Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, Эрдоган отметил его глубокие корни. При этом турецкий лидер подчеркнул особое значение туристического потока из России. "Продолжают биться рекорды по посещаемости российскими туристами нашей страны. В этом году мы ожидаем посещение около шести миллионов российских туристов нашей страны", - сказал президент Турции.
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