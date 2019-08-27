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СНГ 27.08.2019 14:38

Европейский проект без новых отношений с Россией невозможен - Макрон

Отношения с Россией, без которой нельзя строить европейскую политику, должны быть пересмотрены, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы в Европе. И Россия тоже. И если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как театре стратегической борьбы между Соединенными Штатами Америки и Россией и по-прежнему иметь последствия "холодной войны" на нашей земле", - сказал Макрон, выступая на ежегодной конференции послов Франции.

"И мы не создадим условий для основательного проекта возрождения европейской цивилизации (...), потому что этого нельзя сделать, не переосмыслив очень глубоко наших связей с Россией", - продолжил французский президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]