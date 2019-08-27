Европейский проект без новых отношений с Россией невозможен - Макрон

Отношения с Россией, без которой нельзя строить европейскую политику, должны быть пересмотрены, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы в Европе. И Россия тоже. И если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как театре стратегической борьбы между Соединенными Штатами Америки и Россией и по-прежнему иметь последствия "холодной войны" на нашей земле", - сказал Макрон, выступая на ежегодной конференции послов Франции.
"И мы не создадим условий для основательного проекта возрождения европейской цивилизации (...), потому что этого нельзя сделать, не переосмыслив очень глубоко наших связей с Россией", - продолжил французский президент.
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