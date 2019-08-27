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Дальнее зарубежье 27.08.2019 16:34

Министры обороны и иностранных дел Франции посетят РФ в ближайшие дни - Макрон

Министры обороны и иностранных дел Франции - Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан - в скором времени посетят РФ для возобновления диалога 2+2, подтвердил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон.

"Министр иностранных дел и министр по делам вооруженных сил через несколько дней отправятся в Москву для возобновления диалога в формате 2+2", - сказал он, выступая перед французскими послами.

Ранее российская сторона сообщала, что этот визит состоится 9 сентября.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]