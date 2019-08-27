Министры обороны и иностранных дел Франции посетят РФ в ближайшие дни - Макрон

Министры обороны и иностранных дел Франции - Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан - в скором времени посетят РФ для возобновления диалога 2+2, подтвердил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон.

"Министр иностранных дел и министр по делам вооруженных сил через несколько дней отправятся в Москву для возобновления диалога в формате 2+2", - сказал он, выступая перед французскими послами.

Ранее российская сторона сообщала, что этот визит состоится 9 сентября.