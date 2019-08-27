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Дальнее зарубежье 27.08.2019 14:50

Европе нужна независимость в вопросах обороны для решения проблем в сфере контроля над вооружениями - Макрон

Европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы по контролю над вооружениями в мире, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Такой суверенитет необходим в контексте трений в вопросах контроля над вооружениями", - сказал он, выступая перед французскими послами.

Макрон пояснил, что такой суверенитет не должен означать уменьшение роли НАТО в обеспечении безопасности Европы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]