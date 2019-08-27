Европе нужна независимость в вопросах обороны для решения проблем в сфере контроля над вооружениями - Макрон

Европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы по контролю над вооружениями в мире, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Такой суверенитет необходим в контексте трений в вопросах контроля над вооружениями", - сказал он, выступая перед французскими послами.

Макрон пояснил, что такой суверенитет не должен означать уменьшение роли НАТО в обеспечении безопасности Европы.