Агролизинг приобрел 4 автомобиля для организации выездных продаж удобрений

ОАО «Агролизинг» закупает автомобили для организации выездных продаж удобрений для фермеров.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Агролизинг подписало два контракта на сумму 205,6 тыс. манатов на закупку 4 автомобилей.

В частности. с ООО «Toyota-Baki Mеrkеzi» подписан контракт на закупку двух автомобилей с мощностью мотора 180 л.с. Стоимость контракта - 142,8 тыс. манатов.

С ООО «Autouniversal» подписан контракт на закупку двух автомобилей с мощностью мотора 95 л.с. Стоимость контракта - 62,8 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков