В Греции снизят НДС в туротрасли к 2020 году

На фоне стагнирующего турпотока в Греции приняли решение снизить НДС в туротрасли до 13% в 2020 году, сообщает портал Politica.gr.
НДС будет снижен с 24% до 13% в 2020 году, а в дальнейшем - до 11%. На такие меры в правительстве решили пойти из-за стагнации турпотока: в 2019 году в Греции ожидают 30 млн туристов - столько же, как и в прошлом году.
По мнению российских туроператоров, снижение НДС вряд ли скажется на стоимости проживания в греческих отелях в сезоне-2020.
"Во-первых, есть контрактинг, который сейчас на стадии завершения. И так как ставка НДС в 13% только анонсирована, комнаты на сезон-2020 сейчас продаются с учетом налога в 24%. Кроме того, на ценовую политику влияют множество других факторов - инфляция, рост цен от поставщиков, затраты на реновацию", - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В то же время, цены на гостиницы в 2020 году вырастут меньше обычного. "Ежегодно греческие отели дорожали в среднем на 5-7%. На будущий сезон цены вырастут лишь на 1-2%. Также не подорожают питание, экскурсии и аренда - все вместе это сделает греческий продукт более привлекательным для туристов", - считают туроператоры.
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