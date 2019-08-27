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Регион 27.08.2019 15:08

Экс-глава Минфина Армении Хачатрян обвиняется в растрате и злоупотреблениях

Бывший министр финансов, экс-глава налоговых и таможенных служб Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий, сообщил директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян журналистам во вторник.

"Хачатрян обвиняется по двум статьям - растрата финансовых средств в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. С утра проводятся обыски и проверки на территориях, принадлежащих ему или связанных с его именем", - сказал Ванецян.

"После этого следственный департамент СНБ определит статус Хачатряна в рамках уголовного дела. Кроме того, обвинение предъявлено также родственнику Хачатряна - Карену Хачатряну, который также работал в Комитете госдоходов", - отметил глава спецслужбы.

По словам Ванецяна, не исключено, что обвинение будет дополнено другими статьями УК.

Гагик Хачатрян много лет работал в системе налоговых и таможенных органов. С 2008 по 2014 гг. возглавлял Комитет государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы), после этого - до 2016 года был министром финансов.

Хачатрян считается одним из богатейших людей Армении. Является крупнейшим поставщиком шоколада в страну, в частности, ему принадлежит импорт в республику продукции торговой марки "Рошен". Армянские СМИ связывают с его именем приобретение в Зальцбурге за $200 млн кондитерской фабрики "Моцарт". Владеет несколькими сотнями гектаров сельскохозяйственных площадей, является конечным бенефициарием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Армении Ucom.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНФИН, ЭКС/МИНИСТР, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]