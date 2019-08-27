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Регион 27.08.2019 15:20

Путин и Эрдоган наблюдали за полетами МС-21, Ми-38 и Су-57

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посмотрели на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 летную программу, в которой были представлены в том числе новинки - опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ми-24П, Ка-226.80. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.

В программе авиашоу МАКС-2019 впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300. Дальность полета этого среднемагистрального самолета достигает 6 тысяч километров, вместимость - от 163 до 211 пассажиров. Высокие летно-технические характеристики и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с аналогами достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения.

В небо над Жуковским поднялись также самолет Як-152, истребитель МиГ-35, SSJ-100, а также группа из четырех истребителей пятого поколения Су-57, которые пилотировали летчики-испытатели "ОКБ Сухого" во главе с героем России Сергеем Богданом. Вместе с Су-34 и Су-35 они показали групповой пилотаж.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, АВИАСАЛОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]