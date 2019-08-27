Путин и Эрдоган наблюдали за полетами МС-21, Ми-38 и Су-57

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посмотрели на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 летную программу, в которой были представлены в том числе новинки - опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.
Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ми-24П, Ка-226.80. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.
В программе авиашоу МАКС-2019 впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300. Дальность полета этого среднемагистрального самолета достигает 6 тысяч километров, вместимость - от 163 до 211 пассажиров. Высокие летно-технические характеристики и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с аналогами достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения.
В небо над Жуковским поднялись также самолет Як-152, истребитель МиГ-35, SSJ-100, а также группа из четырех истребителей пятого поколения Су-57, которые пилотировали летчики-испытатели "ОКБ Сухого" во главе с героем России Сергеем Богданом. Вместе с Су-34 и Су-35 они показали групповой пилотаж.
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