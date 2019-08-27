Макрон надеется на решение иранской проблемы через сочетание новых требований и экономических компенсаций

Франция смогла добиться деэскалации напряженности вокруг Ирана и показала пусть к возможному решению проблемы - через выполнение Тегераном дополнительных требований Запада в обмен на экономические компенсации, заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы добились первых, еще хрупких, результатов. Появился возможный путь решения, через экономические и финансовые компенсации в обмен на дополнительные требования", - сказал он, выступая перед французскими послами.

По словам Макрона, одна из трудностей в том, что касается иранского досье, заключалась в отсутствии единой позиции Запада. Президент напомнил, что отчасти эту проблему удалось решить на саммите G7, участники которого согласились не только с недопустимостью обладания Ирана ядерным оружием, но и с необходимостью поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке.

"Это означает, что они (участники G7 - ИФ) будут воздерживаться от действий и поведения, способных угрожать миру и стабильности", - пояснил Макрон.

Говоря о переговорах французских официальных лиц с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом "на полях" G7 в Биаррице, Макрон отметил, что "удалось в краткосрочной перспективе добиваться деэскалации и нащупать условия для продуктивных переговоров (между лидерами Ирана и США - ИФ)".