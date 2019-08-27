Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.08.2019 15:49

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $59,3 за баррель

Нефтяной рынок активно растет в ходе торгов во вторник после снижения по итогам четырех сессий подряд, инвесторы оценивают развитие событий в мировой торговле и ждут данных о запасах топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подорожали на $0,61 (1,04%) - до $59,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,71 (1,32%), до $54,35 за баррель.

Как сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Деэскалация и ожидания временного перемирия в торговой войне поддерживают настроение рынка и цены на нефть, но все же разрешение американо-китайских противоречий займет много времени, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Экономическая неопределенность никуда не делась, и это является определенным препятствием для роста котировок".

Внимание рынка также обращено на данные о запасах нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,94 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть возобновили подъем, Brent подорожала до $58,95 за баррель Цены на нефть перешли к росту на заявлениях Трампа, Brent выросла до $59,8 за баррель Нефть падает на эскалации торгового конфликта между США и Китаем, Brent у $58,75 за баррель Цены на нефть обвалились на эскалации торговой войны Китая и США, Brent подешевела до $58,76 за баррель Нефть перешла к падению на новости о введении Китаем новых пошлин на американские товары Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]