Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $59,3 за баррель

Нефтяной рынок активно растет в ходе торгов во вторник после снижения по итогам четырех сессий подряд, инвесторы оценивают развитие событий в мировой торговле и ждут данных о запасах топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подорожали на $0,61 (1,04%) - до $59,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,71 (1,32%), до $54,35 за баррель.

Как сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Деэскалация и ожидания временного перемирия в торговой войне поддерживают настроение рынка и цены на нефть, но все же разрешение американо-китайских противоречий займет много времени, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Экономическая неопределенность никуда не делась, и это является определенным препятствием для роста котировок".

Внимание рынка также обращено на данные о запасах нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,94 млн баррелей.