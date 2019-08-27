Болтон сообщил о готовящейся встрече Трампа с Зеленским в Варшаве - СМИ

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет издание "Европейская правда" во вторник со ссылкой на советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он, прибыв с визитом в Киев.
Советник президента США подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - сказал Болтон.
Болтон будет находиться с визитом на Украине 27-29 августа. Он надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.
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