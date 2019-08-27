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Дальнее зарубежье 27.08.2019 17:43

Сальвини запретил судну с мигрантами входить в территориальные воды Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини запретил немецкому судну с мигрантами из Ливии входить в итальянские территориальные воды, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Соответствующий указ Сальвини подписал ранее во вторник.

Он подчеркнул, что стремится не допустить, чтобы на судах гуманитарных организаций в Италию доставляли мигрантов.

Накануне сообщалось, что немецкое судно благотворительной кампании "Lifeline", подняло на борт около 100 мигрантов c надувной лодки в 50 км от ливийского побережья.

Кампания призвала правительство Германии помочь определить безопасный порт для мигрантов, ближайшими из которых являются Италия и Мальта.

Ранее итальянские власти вводили запрет на высадку мигрантов на берег Италии ввиду того, что именно в эту страну направляются потоки мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока

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Тэги: ИТАЛИЯ, САЛЬВИНИ, МИГРАНТЫ, УКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]