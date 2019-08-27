Сальвини запретил судну с мигрантами входить в территориальные воды Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини запретил немецкому судну с мигрантами из Ливии входить в итальянские территориальные воды, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Соответствующий указ Сальвини подписал ранее во вторник.

Он подчеркнул, что стремится не допустить, чтобы на судах гуманитарных организаций в Италию доставляли мигрантов.

Накануне сообщалось, что немецкое судно благотворительной кампании "Lifeline", подняло на борт около 100 мигрантов c надувной лодки в 50 км от ливийского побережья.

Кампания призвала правительство Германии помочь определить безопасный порт для мигрантов, ближайшими из которых являются Италия и Мальта.

Ранее итальянские власти вводили запрет на высадку мигрантов на берег Италии ввиду того, что именно в эту страну направляются потоки мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока