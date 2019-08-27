Азербайджанские предприниматели в 2016-2018гг вложили $70 млн в экономику западного Казахстана

Азербайджан в период 2016-2018гг инвестировал более $70 млн в западные регионы Казахстана, сообщает министерство иностранных дел Казахстана.
«По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил $258,3 млн. Азербайджан за последние 3 года инвестировал более $70 млн в западные регионы Казахстана»,- говорится в информации МИД на официальной странице в Facebook.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Баку и Нур-Султан расширяют и развивают связи в транспортно-логистической сфере, которая является локомотивом двусторонних торгово-экономических отношений.
«В настоящее время в Казахстане зарегистрировано 524 юридических лиц с участием азербайджанского капитала, из них 221 - совместных предприятий»,- отмечает ведомство.
МИД отмечает, что развитию двусторонних экономических отношений способствует работа казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).
«Рекомендации МПК охватывают широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, касающихся расширения торгово-экономических и инвестиционных связей в сфере энергетики, транзита и транспортных систем, сельского хозяйства, образования и туризма, а также увеличения взаимного товарооборота»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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