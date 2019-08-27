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Бизнес и законодательство 27.08.2019 16:22

Азербайджанские предприниматели в 2016-2018гг вложили $70 млн в экономику западного Казахстана

Азербайджан в период 2016-2018гг инвестировал более $70 млн в западные регионы Казахстана, сообщает министерство иностранных дел Казахстана.

«По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил $258,3 млн. Азербайджан за последние 3 года инвестировал более $70 млн в западные регионы Казахстана»,- говорится в информации МИД на официальной странице в Facebook.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Баку и Нур-Султан расширяют и развивают связи в транспортно-логистической сфере, которая является локомотивом двусторонних торгово-экономических отношений.

«В настоящее время в Казахстане зарегистрировано 524 юридических лиц с участием азербайджанского капитала, из них 221 - совместных предприятий»,- отмечает ведомство.

МИД отмечает, что развитию двусторонних экономических отношений способствует работа казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).

«Рекомендации МПК охватывают широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, касающихся расширения торгово-экономических и инвестиционных связей в сфере энергетики, транзита и транспортных систем, сельского хозяйства, образования и туризма, а также увеличения взаимного товарооборота»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]