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СНГ 27.08.2019 18:02

На МАКСе представили беспилотный вертолет-мишень

Госкорпорация "Ростех" представила на авиасалоне МАКС-2019 новейший беспилотный вертолет-мишень, сообщает пресс-служба компании.

"Воздушная мишень-имитатор вертолетного типа взлетной массой более 300 кг представлена холдингом "Технодинамика" Госкорпорации Ростех на Международном авиационно-космическом салоне. Беспилотник такой размерности создан и испытан в России впервые", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, беспилотник обладает взлетной массой в 315 кг, и способен находиться в воздухе не менее 1 часа, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность полета беспилотника составляет более 100 км.

"Мишенный комплекс, в состав которого входит беспилотник, также включает в себя наземный пункт управления средства обеспечения и целевое оборудование. При замене целевой нагрузки он также может применяться для гражданских целей, например, мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок и транспортировки нефтепродуктов", - сообщает "Ростех".

По словам гендиректора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова, "в июле этого года завершились летно-конструкторские испытания мишени, в ходе которых все заложенные в тактико-техническом задании характеристики полностью подтвердились, а в ряде случаев даже превысили расчетные до 15%".

Также он сообщил, что в ближайшее время начнутся государственные испытания беспилотника для нужд Минобороны, по итогам которых будет принято решение о его поставке в войска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, БЕСПИЛОТНИК, ВЕРТОЛЕТ, МИШЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]