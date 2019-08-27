Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.08.2019 18:19

Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения авиасалона "МАКС" президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

В свою очередь Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией. "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу", - отметил турецкий лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОСМОС


Похожие новости


Эрдоган надеется, что взаимодействие РФ и Турции по С-400 распространится на военные самолеты и другие сферы ОПК Путин ответил утвердительно на вопрос Эрдогана, можно ли купить Су-57 Эрдоган ставит задачу увеличить товарооборот с Россией в четыре раза Поставки второй батареи С-400 в Турцию начнутся во вторник - глава турецкого Минобороны Путин и Эрдоган обсудят Идлиб Эрдоган отправится в Москву 27 августа - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]