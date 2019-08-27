Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения авиасалона "МАКС" президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

В свою очередь Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией. "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу", - отметил турецкий лидер.