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Регион 27.08.2019 18:45

Путин ответил утвердительно на вопрос Эрдогана, можно ли купить Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшей российской разработкой - истребителем Су-57 и возможностью его покупки.

В ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2019 Эрдоган вместе с Путиным остановились у российского истребителя, и президент Турции поинтересовался, летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает".

Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить уже этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба президента рассмеялись.

Российский истребитель пятого поколения представили на МАКСе ещё в 2011 году, тогда он был известен под заводским шифром Т-50. Но все эти годы увидеть новейший самолет можно было только в небе, во время летной программы. В этом же году впервые представится возможность увидеть Су-57 вблизи - на статической экспозиции.

В "Рособоронэкспорте" на днях сообщили, что новейший истребитель получил всю необходимую экспортную документацию - теперь Су-57Э смогут предлагать иностранным заказчикам.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СУ/57


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]