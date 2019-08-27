Путин ответил утвердительно на вопрос Эрдогана, можно ли купить Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшей российской разработкой - истребителем Су-57 и возможностью его покупки.

В ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2019 Эрдоган вместе с Путиным остановились у российского истребителя, и президент Турции поинтересовался, летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает".

Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить уже этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба президента рассмеялись.

Российский истребитель пятого поколения представили на МАКСе ещё в 2011 году, тогда он был известен под заводским шифром Т-50. Но все эти годы увидеть новейший самолет можно было только в небе, во время летной программы. В этом же году впервые представится возможность увидеть Су-57 вблизи - на статической экспозиции.

В "Рособоронэкспорте" на днях сообщили, что новейший истребитель получил всю необходимую экспортную документацию - теперь Су-57Э смогут предлагать иностранным заказчикам.