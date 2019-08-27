Руководство Армении сознательно идет на эскалацию в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана просматривает в последнем заявлении главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна сознательную эскалацию ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.
«Армении следует определиться: они хотят мира, или же эскалации?! Складывается впечатление, что нынешнее армянское руководство сознательно склоняется к эскалации ситуации, а не к урегулированию»,- говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление главы МИД Армении.
«К сожалению, приходится констатировать, что официальный Ереван сегодня исходит из аннексионистских, а не из привязанных к реалиям позиций. Однако при любом раскладе очевидно, что Азербайджан никогда не смирится с существующим статус-кво, основанным на оккупации. Наше терпение – небеспредельно»,- отмечается в заявлении.
В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что «Нагорный Карабах был, есть и будет неотъемлемой частью Азербайджанской Республики».
«Все мировое сообщество признает этот факт (принадлежность Карабаха Азербайджану – ИФ) и однозначно осуждает оккупацию территорий Азербайджана со стороны Армении. Не существует понятия «народ Нагорного Карабаха», есть армянская и азербайджанская община этого региона Азербайджана»,- подчеркнули в МИД.
В заявлении отмечается, что международно принятая модель урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта строится на нормах и принципах международного права, соответствующих решениях ООН, ОБСЕ и других международных организаций, прежде всего известных четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН. Конкретные же шаги в рамках мирного пути урегулирования были предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и неоднократно озвучены ими, в том числе в их последнем заявлении от 9 марта сего года.
«Попытки главы МИД Армении хоть как-то оправдать агрессивные намерения его страны, ссылаясь на право народа на самоопределение, предполагающее свободное волеизъявление граждан, ни в коей мере не согласуются ни с международным правом, ни со здравым смыслом. Невозможно ратовать за реализацию прав части населения какой-либо территории, полностью попирая права другой ее части»,- отмечается в заявлении.
В документе отмечается, что права азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, ныне находящегося под оккупацией вооруженных сил Армении, были в массовом порядке нарушены вследствие агрессии Армении против Азербайджана.
«И лишь после восстановления фундаментальных прав азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики на безопасное возвращение в родные места и достойное проживание там, можно будет конкретно обсуждать формы осуществления прав жителей региона на самоуправление»,- отмечается в документе.
Мнацаканян во вторник в Ереване на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипломатической службы Армении за рубежом обвинил Азербайджан в попытках «нарушить военно-политический баланс, которые проявляются также в виде применения силы, являются угрозой региональной стабильности и мира».
По его мнению, Азербайджан продолжает оставаться угрозой существования народа Карабаха.
Ф.Исазаде
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