40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти

Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации лишь на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", - сказала Коваленко в интервью "Lb.ua", опубликованном во вторник.

Она отметила, что в системе оборонно-промышленного комплекса есть много коррупционных рисков.

В частности, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Для того чтобы их уменьшить, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, отметила будущий народный депутат.

По словам Коваленко, на вооружении Вооруженных сил Украины до сих пор находится большое количество техники, производимой в РФ.

"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.

По словам Коваленко, прежде всего это касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.

"Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками будут заниматься спецслужбы, то процесс будет подотчетен", - считает политик.