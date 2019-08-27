Бразилия отказалась от финансовой помощи стран G-7 на тушение пожаров в Амазонии

Бразильское правительство отказалось от финансовой помощи, которую страны G-7 планировали выделить на тушение пожаров в Амазонии.
"Мы отказываемся (от помощи - ИФ), потому что мы усматриваем в этом вмешательство, - заявил посол Бразилии во Франции Луис Фернанду Серра французскому телевидению. - Решение G7 оказать помощь было принято без обсуждения этого вопроса с Бразилией".
Глава канцелярии президента Бразилии Оникс Лоренсони также негативно прокомментировал планы стран G7.
"Спасибо, но эти средства будут более подходящими для восстановления лесов в Европе", - сказал он.
Он обвинил Макрона в том, что тот "хочет преподать урок Бразилии", в то время как сам "не смог предотвратить пожар в соборе (Нотр-Даме - ИФ), который является объектом всемирного наследия".
Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице выделить $20 млн, чтобы помочь Бразилии справиться с пожарами в Амазонии, которые вызвали обеспокоенность и осуждение со стороны международного сообщества.
Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и, по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.
Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.
Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.
С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.
Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.
ВВС Азербайджана и Турции в сентябре проведут совместные учения
Руководство Армении сознательно идет на эскалацию в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана
Президент Азербайджана увеличил штат аппарата Минтруда и сократил штат региональных отделений ГФСЗ
Минналогов Азербайджана потратит $177 тыс. на покупку токенов
КОНСЕНСУС: ЛУКОЙЛ снизил чистую прибыль во II кв. на 13% - до 145 млрд руб.
Азербайджан в I полугодии экспортировал карбамида на $5,4 млн
Граждане Азербайджана в 2018г составили лишь 5% от иностранных гостей в отелях Грузии
Более 20 человек отравились на свадьбе на северо-западе Азербайджана
Бывший бизнес-партнер семьи Трампа попался на краже чемоданов в аэропорту
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
Начните все с нуля с AccessBank!
Обновленное мобильное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США