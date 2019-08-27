Азербайджан в I полугодии экспортировал карбамида на $5,4 млн

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал 33 тыс. 970,82 тонны азотных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В январе–июне 2019 года объем экспорта из Азербайджана карбамида составил 33 тыс. 970,82 тонны на сумму $5 млн 435,33 тыс. При этом весь экспорт пришелся на II-ой квартал текущего года», - сообщили в правительстве.
В отчетный период основной объем экспорта карбамида пришелся на Турцию – 16 тыс. 786,2 тонны на $2 млн 685,79 тыс. и Россию – 8 тыс. 752,5 тонн на $1 млн 400,4 тыс. Остальная часть продукции поставлялась в Украину, Болгарию и Румынию.
Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида.
Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Н.Аббасова
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