Более 20 человек отравились на свадьбе на северо-западе Азербайджана

Массовое пищевое отравление произошло в селе Чешмели Шекинского района (северо-запад Азербайджана), сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
"21 человек обратился в Шекинскую центральную районную больницу в результате отравления во время свадьбы. В результате обследования у них был обнаружен дизбактериоз", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, пострадавшие после оказания необходимой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
А.Мамедов
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