Макрон усомнился в способности России обойтись без Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россия в своих самостоятельных внешнеполитических шагах в последние годы пользовалась слабостью Запада, но она неизбежно придет к взаимодействию с Европой.
"Вот уже пять лет, как Россия занимает небывалое место во всех крупных конфликтах, потому что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция были слабы", - пояснил он, выступая во вторник на ежегодной конференции послов Франции.
Президент отметил, что они не реагировали соответственно, когда Россия пересекала "красную линию".
"Россия, - сказал Макрон, - максимизировала в контексте актуальности все свои интересы. Она вернулась в Сирию. Она вернулась в Ливию. Она вернулась в Африку. Она присутствует во всех кризисных ситуациях из-за наших слабостей и ошибок".
"Но устойчиво ли такое положение? Я в это не верю. И если бы я был на месте русских (...), я бы задался таким вопросом, потому что эта великая держава, много инвестирующая в свои вооружения, которые нас так пугают, имеет ВВП, равный Испании, убывающую демографию, стареющую страну и нарастающую политическую напряженность. Вы думаете, что так может долго продолжаться?" - поставил вопрос французский президент.
По его мнению, предназначение России не в том, чтобы стать "миноритарным союзником Китая".
Он считает, что Европа должна в итоге требовательного и обусловленного диалога в определенный момент предложить "этой стране стратегическую опцию, которую она, несомненно, будет искать". И подготовить ее должна европейская сторона, объяснил Макрон французским послам.
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