Путин предлагает объединить усилия России и Турции в высокотехнологичных отраслях

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объединить усилия по наиболее сильным и востребованным компетенциям двух стран в высокотехнологичных отраслях.
"Мы знаем о ваших планах высокотехнологичного развития экономики Турции и мы, конечно, могли бы объединять свои усилия по тем направлениям, где наши компетенции наиболее сильны и востребованы", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.
Перед переговорами президенты России и Турции посетили авиакосмический салон МАКС-2019, где им были продемонстрированы последние достижения авиакосмической промышленности.
"Мы вас познакомили с целой цепочкой различной продукции как военного, так и гражданского назначения", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что эта продукция демонстрирует возможности России в аэрокосмической сфере, а также предоставляет возможность взаимного сотрудничества.
Завершая вступительную часть, Путин подчеркнул, что рад возможности поговорить по двусторонним отношениям, объем которых очень большой.
"И о перспективах взаимодействия, в том числе и по вопросам чувствительного характера региональной повестки дня", - сказал президент РФ.
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