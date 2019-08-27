Путин предлагает объединить усилия России и Турции в высокотехнологичных отраслях

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объединить усилия по наиболее сильным и востребованным компетенциям двух стран в высокотехнологичных отраслях.

"Мы знаем о ваших планах высокотехнологичного развития экономики Турции и мы, конечно, могли бы объединять свои усилия по тем направлениям, где наши компетенции наиболее сильны и востребованы", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

Перед переговорами президенты России и Турции посетили авиакосмический салон МАКС-2019, где им были продемонстрированы последние достижения авиакосмической промышленности.

"Мы вас познакомили с целой цепочкой различной продукции как военного, так и гражданского назначения", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эта продукция демонстрирует возможности России в аэрокосмической сфере, а также предоставляет возможность взаимного сотрудничества.

Завершая вступительную часть, Путин подчеркнул, что рад возможности поговорить по двусторонним отношениям, объем которых очень большой.

"И о перспективах взаимодействия, в том числе и по вопросам чувствительного характера региональной повестки дня", - сказал президент РФ.