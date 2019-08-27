Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.08.2019 19:34

Путин предлагает объединить усилия России и Турции в высокотехнологичных отраслях

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объединить усилия по наиболее сильным и востребованным компетенциям двух стран в высокотехнологичных отраслях.

"Мы знаем о ваших планах высокотехнологичного развития экономики Турции и мы, конечно, могли бы объединять свои усилия по тем направлениям, где наши компетенции наиболее сильны и востребованы", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

Перед переговорами президенты России и Турции посетили авиакосмический салон МАКС-2019, где им были продемонстрированы последние достижения авиакосмической промышленности.

"Мы вас познакомили с целой цепочкой различной продукции как военного, так и гражданского назначения", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эта продукция демонстрирует возможности России в аэрокосмической сфере, а также предоставляет возможность взаимного сотрудничества.

Завершая вступительную часть, Путин подчеркнул, что рад возможности поговорить по двусторонним отношениям, объем которых очень большой.

"И о перспективах взаимодействия, в том числе и по вопросам чувствительного характера региональной повестки дня", - сказал президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПУТИН, ИНИЦИАТИВА


Похожие новости


G7 выступает за расширение сотрудничества с РФ по существующим кризисам - ТВ РФ и Турция ищут новые точки роста товарооборота: транспорт, фармацевтика, судостроение Мустафаев и Мантуров обсудили вопросы азербайджано-российского экономического взаимодействия Хартия ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве не является ответом на действия США на рынке нефти Додон приветствует возобновление сотрудничества парламентов Молдавии и РФ Путин назвал международное сотрудничество ключевым условием реализации крупных проектов в ТЭК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]