ВВС Азербайджана и Турции в сентябре проведут совместные учения

ВВС Азербайджана и Турции проведут 2-16 сентября совместные учения «TurAz Qartalı-2019».

«В соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоятся совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Учения пройдут на территории Азербайджана.

В учениях, которые стартуют 2 сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, «Sikorsky» UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

«В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств ВВС Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде