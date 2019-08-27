Около 130 рейсов аннулировано в аэропорту Мюнхена из-за ЧП

В аэропорту Мюнхена из-за ЧП аннулировано более 100 рейсов, возможны дальнейшие ограничения, сообщает во вторник пресс-служба аэровокзала.
"За весь день из-за ограничений до сих пор пришлось аннулировать 130 рейсов. Кроме этого имели место серьезные опоздания в движении воздушного транспорта. Пассажиров информировали через громкую связь. Тем, кто ждет, раздавали бутылки с водой. В течение всего дня пассажирам следует рассчитывать на ограничения в сообщении", - сказано в заявлении пресс-службы.
Судя по табло прилетов и вылетов, российские рейсы затронуты не были - во вторник московские рейсы осуществляют, в частности, авиакомпании Lufthansa, S7 и "Аэрофлот".
Частично перекрыть терминалы аэропорта 1 и 2 пришлось после того, как утром во вторник пассажир, только что прилетевший в Мюнхен, открыл дверь запасного выхода в терминале 2. Пассажиром занялась полиция, а терминалы начали обыскивать.
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