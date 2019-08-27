Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2019 17:34

Около 130 рейсов аннулировано в аэропорту Мюнхена из-за ЧП

В аэропорту Мюнхена из-за ЧП аннулировано более 100 рейсов, возможны дальнейшие ограничения, сообщает во вторник пресс-служба аэровокзала.

"За весь день из-за ограничений до сих пор пришлось аннулировать 130 рейсов. Кроме этого имели место серьезные опоздания в движении воздушного транспорта. Пассажиров информировали через громкую связь. Тем, кто ждет, раздавали бутылки с водой. В течение всего дня пассажирам следует рассчитывать на ограничения в сообщении", - сказано в заявлении пресс-службы.

Судя по табло прилетов и вылетов, российские рейсы затронуты не были - во вторник московские рейсы осуществляют, в частности, авиакомпании Lufthansa, S7 и "Аэрофлот".

Частично перекрыть терминалы аэропорта 1 и 2 пришлось после того, как утром во вторник пассажир, только что прилетевший в Мюнхен, открыл дверь запасного выхода в терминале 2. Пассажиром занялась полиция, а терминалы начали обыскивать.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]