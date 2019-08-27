Граждане Азербайджана в 2018г составили лишь 5% от иностранных гостей в отелях Грузии

Граждане Азербайджана составили всего 5% от общего числа иностранных гостей, посетивших в 2018 году гостиницы и объекты гостиничного типа Грузии, сообщает во вторник Национальная служба статистики республики.
По данным статслужбы, в 2018 году гостиницы и объекты гостиничного типа Грузии обслужили 3,666,1 млн гостей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. При этом 71,3% посетителей или 2,609,6 млн человек были иностранцами. Из них на первом месте - 19,7% (514,2 тыс. человек) граждане России, что на 29,4% больше по сравнению с показателем 2017 года.
Среди иностранных гостей на втором месте граждане Турции (10,5%), на третьем - Израиля (9,6%), на четвертом - Украины (7,3%), на пятом - Азербайджана (5%). Затем следуют гости из Ирана, Армении, Германии, Польши, Саудовской Аравии, других стран.
В 2018 году в гостиничной индустрии Грузии функционировали 1541 экономических субъектов, которые владели 1639 гостиницами и объектами гостиничного типа, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. Из них 99,1% находились в частной собственности, 0,9% - в государственной.
Ранее сообщалось, что позитивная динамика в гостиничной индустрии Грузии, как и в целом в туристическом секторе страны, в 2019 году оказалась перед серьезными вызовами в связи с обострением российско-грузинских отношений, в результате чего решением властей РФ с 8 июля как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. При этом туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
По данным Национальной администрации туризма Грузии, если за январь-июнь 2019 года число посетивших республику граждан РФ выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 31,2% - до 691,6 тыс. человек, то в июле впервые было зафиксировано снижение притока россиян на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года - до 159,1 тыс. человек, из-за чего было потеряно до $60 млн. Между тем, ожидалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году в целом посетило рекордное количество иностранцев - 8 млн 679,5 тыс. человек, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.
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