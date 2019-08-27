Около 40 нелегалов могли погибнуть в результате крушения судна у берегов Ливии - ООН

Перевозившее нелегальных иммигрантов судно потерпело крушение у берегов Ливии близ города Хомс, сообщили во вторник в ООН и европейские СМИ.
По словам представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Чарли Яксли, не менее 40 человек могли утонуть.
"Около 60 человек спасены и возвращены на берег. Не менее 40 человек считаются погибшими или пропавшими без вести", - написал Яксли в своем аккаунте в Twitter.
В миссии Международной организации по миграции в Ливии в свою очередь отметили, что к настоящему моменту из воды извлечено уже несколько тел погибших. Среди жертв - дети.
"Трагическое кораблекрушение у берегов ливийского Хомса. Около 60 выживших вернулись на берег, несколько тел извлечено из воды, среди них - дети", - говорится в twitter-сообщении миссии.
По данным европейских СМИ, на судне находились нелегальные мигранты.
На прошлой неделе в результате крушения судна у берегов Ливии погибли более 100 человек.
Ежегодно сотни тысяч иммигрантов из африканских стран предпринимают попытки через Средиземное море добраться до Европы.
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