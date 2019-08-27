Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2019 17:49

Около 40 нелегалов могли погибнуть в результате крушения судна у берегов Ливии - ООН

Перевозившее нелегальных иммигрантов судно потерпело крушение у берегов Ливии близ города Хомс, сообщили во вторник в ООН и европейские СМИ.

По словам представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Чарли Яксли, не менее 40 человек могли утонуть.

"Около 60 человек спасены и возвращены на берег. Не менее 40 человек считаются погибшими или пропавшими без вести", - написал Яксли в своем аккаунте в Twitter.

В миссии Международной организации по миграции в Ливии в свою очередь отметили, что к настоящему моменту из воды извлечено уже несколько тел погибших. Среди жертв - дети.

"Трагическое кораблекрушение у берегов ливийского Хомса. Около 60 выживших вернулись на берег, несколько тел извлечено из воды, среди них - дети", - говорится в twitter-сообщении миссии.

По данным европейских СМИ, на судне находились нелегальные мигранты.

На прошлой неделе в результате крушения судна у берегов Ливии погибли более 100 человек.

Ежегодно сотни тысяч иммигрантов из африканских стран предпринимают попытки через Средиземное море добраться до Европы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, CУДНО, КРУШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]