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Дальнее зарубежье 27.08.2019 17:49

Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики выпустили четыре ракеты в направлении Израиля, сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

По данным израильской стороны, три ракеты, выпущенные членами ХАМАС, приземлились на территории сектора Газа, еще одна - на территории Израиля недалеко от установленного между Израилем и сектором Газа ограждения.

Газета не сообщает о погибших или пострадавших в результате атаки израильской авиации и ракетного обстрела.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]