Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8868 RUR   0.0257 GBR   2.0771 TRY   0.2919

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2019 20:03

Еврокомиссия не будет информировать о кандидатах в члены новой ЕК до конца ее формирования

Формирование состава новой Европейской комиссии (ЕК) проходит в условиях конфиденциальности, заявила во вторник официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Действительно, сегодня начинаются собеседования с кандидатами (в члены ЕК - ИФ), имена которых уже известны. Новая комиссия должна быть окончательно готова к 1 ноября, как это предусмотрено договором (о Евросоюзе - ИФ)", - объяснила пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе.

Она подчеркнула "деликатность процесса". По ее словам, не все кандидатуры обязательно сохранятся до конца процедуры и будут приняты в состав новой ЕК. Впереди также согласование кандидатов с Европейским парламентом, и некоторые имена могут еще поменяться.

"Следовательно, мы не можем раскрывать вам сейчас слишком много информации. Эта информация конфиденциальная, и председатель (будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) также просила о конфиденциальности", - сказала Андреева.

"До конца процедуры мы не будем давать вам информацию по кандидатам. Следует подождать завершения процедуры", - сообщила представитель ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, СОСТАВ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Юнкер побеседовал в Брюсселе со своей возможной преемницей на посту главы Еврокомиссии В Еврокомиссии просят британские власти прояснить планы Соединенного Королевства по Brexit Переговоры по Brexit застопорились, их результативность оценят европейские руководители - представитель ЕК В Еврокомиссии не комментируют кандидатуры на пост ее будущего председателя В Еврокомиссии недовольны затянувшимся диалогом с Польшей по нормам правового государства, хотят конкретных решений Член Еврокомиссии по политике добрососедства Хан посетит Белоруссию 17 октября - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]